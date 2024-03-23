Стали известны возможные мотивы террористов в «Крокус Сити Холле» Предполагаемый террорист из «Крокуса» заявил, что ему заплатили 500 тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Один из подозреваемых в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» рассказал, что организатор преступления предложил ему 500 тысяч рублей за участие в стрельбе, сообщает Telegram-канал Baza. Тот добавил, что его завербовали неизвестные лица через мессенджер.

Мужчина заявил, что его месяц готовили к преступлению. Присоединиться к террористам ему предложил некий помощник проповедника. При этом задержанный пояснил, что не получил всю сумму, ему перевели только часть средств на банковскую карту.

Ранее Telegram-канал WarGonzo опубликовал кадры задержания подозреваемых в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Отмечается, что в операции участвовали бойцы ЦСН ФСБ, подразделения «Ахмат» и военнослужащие Ленинградского военного округа.

Глава ФСБ Александр Бортников сразу доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что ведомство работает над выявлением пособнической базы преступников.

Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ, подозреваемые имели контакты с украинской стороной. После нападения преступники планировали перейти границу России с Украиной к своим подельникам.

По последней информации, в результате теракта погибли 115 человека, еще больше 100 пострадали. Цифра может увеличиваться. Некоторые из жертв скончались от отравления продуктами горения в результате крупного пожара, который охватил здание после стрельбы.