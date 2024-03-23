Бортников доложил Путину о задержании 11 участников теракта в «Крокусе»

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что ведомство работает над выявлением пособнической базы преступников.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту о задержании 11 человек, в том числе четырёх террористов, участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении.

Агентство Reuters ранее сообщило, что «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) взяло на себя ответственность за произошедший 22 марта теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Однако для поста в мессенджере ИГ воспользовались шаблоном, который уже не используют, что может говорить о фейке.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что белый автомобиль Renault, на котором передвигались предполагаемые террористы из «Крокус Сити Холла», обнаружили в районе деревни Хацунь Брянской области. По его словам, подозреваемые попытались скрыться от преследования. Как стало известно парламентарию, сотрудники правоохранительных органов были вынуждены открыть стрельбу. Подтверждения этой информации от других ведомств нет.