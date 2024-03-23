Появилось видео задержания подозреваемых в теракте в «Крокусе» WarGonzo показал видео задержания предполагаемых террористов из «Крокуса»

Фото: fsb.ru

Telegram-канал WarGonzo опубликовал кадры задержания подозреваемых в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити Холл». Отмечается, что в операции участвовали Спецназ ЦСН, ФСБ, «Ахмат» и военнослужащие Ленинградского военного округа.

На ролике видно, как одного из предполагаемых террористов сначала заламывают, после этого его сажают в служебное авто. Другого силовики удерживают за волосы, пока он дает о себе информацию.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что ведомство работает над выявлением пособнической базы преступников.

Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ, подозреваемые имели контакты с украинской стороной. После нападения преступники планировали перейти границу России с Украиной к своим подельникам.

По последней информации, в результате теракте погибли 115 человека. Цифра может увеличиваться. Некоторые из жертв скончались от отравления продуктами горения в результате крупного пожара, который охватил здание после стрельбы. Согласно данным Минздрава Подмосковья, всего пострадал 121 человек.