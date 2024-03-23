Появился расширенный список погибших при теракте в «Крокусе» Минздрав Подмосковья опубликовал имена 41 погибшего при теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало имена погибших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В перечне указан 41 человек, среди которых 21 мужчина и 20 женщин.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 143 человека. По ее словам, эта цифра превышает число жертв теракта во время мюзикла «Норд-Ост» на Дубровке в 2002 году: тогда в ходе захвата заложников, по официальным данным, погибли 130 человек.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов ранее заявил, что в России необходимо ввести смертную казнь для террористов. По мнению депутата, такие люди не заслуживают места на Земле и должны понести всю ответственность за совершенные преступления. Миронов считает, что жителям страны необходимо выступить против терроризма во всех его проявлениях. Как подчеркнул лидер партии, теракт в «Крокус Сити Холле» напомнил о необходимости серьезного и срочного реагирования на угрозы от террористов.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поставил задачу сурово наказать всех причастных к теракту в Подмосковье. Председатель ведомства взял под личный контроль расследование уголовного дела. Бастрыкин назвал случившееся вероломным нападением на беззащитных людей.