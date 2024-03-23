Бастрыкин поставил задачу перед следователями по теракту в «Крокусе» Бастрыкин поставил задачу сурово наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил задачу сурово наказать всех причастных к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили в пресс-службе СК. Он лично контролирует расследование уголовного дела.

Глава ведомства поставил перед следователями задачу оперативно восстановить всю картину трагедии, добившись сурового и неотвратимого наказания всех причастных к этому вероломному нападению на беззащитных людей, — говорится в сообщении.

Агентство Reuters ранее сообщило, что «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) взяло на себя ответственность за произошедший 22 марта теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Однако для поста в мессенджере воспользовались шаблоном, который уже не используют, что может говорить о фейке.

Ранее Интерпол выразил готовность оказать поддержку России в расследовании теракта в подмосковном концертном зале, сообщил генеральный секретарь организации Юрген Шток. Он назвал случившееся ужасающим актом против невинных жителей.

Кроме этого, по информации Telegram-канала BRIEF, власти Таджикистана находятся в тесном контакте с российскими коллегами. По предварительным данным, граждане республики могли участвовать в нападении на «Крокус Сити Холл».