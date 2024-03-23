Симоньян сравнила число жертв теракта на Дубровке и в «Крокусе» Симоньян: число погибших в «Крокусе» превысило количество жертв теракта на Дубровке

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Сотрудники милиции в оцеплении у здания Театрального центра на Дубровке, захваченного чеченскими террористами во время представления мюзикла «Норд-Ост» 23 октября 2002 года.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли по меньшей мере 143 человека. По ее словам, эта цифра превышает число жертв теракта во время мюзикла «Норд-Ост» на Дубровке в 2002 году: тогда, согласно официальным данным, в результате захвата заложников погибли 130 человек.

Жертв уже больше, чем в «Норд-Осте». 143 человека. Ох, упокой, Господи, — написала Симоньян.

По последней информации от Следственного комитета России, число жертв теракта в Подмосковье на данный момент составляет 115 человек. Как подчеркнули в ведомстве, экстренные службы работают на месте трагедии и продолжают разбор завалов. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, спасатели смогли зайти в зал, где происходили самые ужасные события, ранним утром. Он не исключил, что число жертв теракта будет расти.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и назвал его ужасным. По его словам, гибель невинных людей где бы то ни было — это человеческая трагедия. Политик выразил соболезнования семьям погибших.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Группа людей открыла стрельбу по посетителям концертного зала, после чего устроила пожар. По данным Следственного комитета РФ, часть погибших скончалась в результате отравления продуктами горения.