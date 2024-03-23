Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» вновь увеличилось СК: 115 человек стали жертвами теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экстренные службы обнаруживают новые тела погибших при разборе завалов в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба Следственного комитета. По данным ведомства, число жертв теракта на данный момент составляет 115 человек.

На месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек, — говорится в сообщении.

В Следственном комитете добавили, что поисковые работы на месте трагедии продолжаются.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в одном из туалетов в «Крокус Сити Холле» обнаружено 28 тел погибших. По данным его источников, еще 14 жертв нашли на одной из эвакуационных лестниц. Уточняется, что люди лежали семьями, некоторые погибли, держась в обнимку. Также, по сведениям канала, многие матери были найдены обнимающими своих детей.

До этого СК отмечал, что жертвами теракта стали 93 человека. В ведомстве подчеркнули, что это число еще возрастет. Некоторые погибшие скончались из-за отравления продуктами горения в результате крупного пожара, который охватил здание после стрельбы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в пятницу, 22 марта. Группа людей в составе, предположительно, пяти человек устроила стрельбу и пожар в концертном зале.