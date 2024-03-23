«Обнимали детей»: десятки тел погибших нашли в одном из туалетов «Крокуса» Baza: 28 тел погибших обнаружили в одном из туалетов «Крокус Сити Холла»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал Baza сообщил, что в одном из туалетов в «Крокус Сити Холле» обнаружено 28 тел погибших. По данным его источников, еще 14 жертв нашли на одной из эвакуационных лестниц.

Baza уточняет, что люди лежали семьями, некоторые погибли, держась в обнимку. Также, по сведениям канала, многие матери обнимали своих детей.

По последним данным, которые представил Следственный комитет, жертвами теракта в подмосковном Красногорске стали 93 человека. При этом ведомство отмечает, что это число еще возрастет. Некоторые погибшие скончались из-за отравления продуктами горения в результате крупного пожара, который охватил здание после стрельбы.

Ранее Министерство здравоохранения Московской области опубликовало список первых опознанных погибших при теракте «Крокус Сити Холле». В перечне значатся 37 человек. Среди них 19 мужчин и 18 женщин.

До этого МЧС России обнародовало поименный список госпитализированных после теракта. В него попали 107 человек. Согласно официальным данным, в результате теракта погибли трое детей, в больницы были доставлены пятеро несовершеннолетних.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в пятницу, 22 марта. Группа людей в составе, предположительно, пяти человек устроила стрельбу и пожар в концертном зале.