Воробьев заявил, что число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» будет расти

Фото: t.me/vorobiev_live

Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске будет значительно расти, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Центре помощи родственникам погибших и пострадавших при теракте, передает ТАСС. По его словам, идет разбор завалов в концертном зале, где происходили самые ужасные события и ситуация там «крайне тяжелая».

Сразу должен сказать, что количество жертв будет расти значительно, сегодня в 06:30 утра спасатели зашли в зал, где происходили самые ужасные события, буквально сейчас я вернулся оттуда. Мы видим, что ситуация там крайне тяжелая <...> При разборе завалов мы будем видеть количество тех, кто погиб, пострадал. Делаем все возможное, чтобы обеспечить необходимый темп работ, — сказал Воробьев.

До этого МЧС России обнародовало поименный список госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле». Перечень был составлен на основе данных Минздрава, в него попали 107 человек. Согласно официальным данным, в результате теракта погибли трое детей, в больницы были доставлены пятеро несовершеннолетних граждан.

Также сообщалось, что экстренные службы обнаруживают новые тела погибших при разборе завалов в «Крокус Сити Холле». В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что число жертв теракта на данный момент составляет 115 человек.