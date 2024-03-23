В Евросовете осудили теракт в Подмосковье Глава Евросовета Мишель осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Шарль Мишель

Глава Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter (X) осудил теракт в «Крокус Сити Холле». Кроме того, он выразил соболезнования семьям погибших.

Я осуждаю ужасный теракт в Москве. Гибель невинных людей где бы то ни было — это человеческая трагедия, и я выражаю соболезнования жертвам и их семьям, — подчеркнул Мишель.

22 марта президент Франции Эммануэль Макрон «решительно» осудил теракт, о чем сообщили в Елисейском дворце. Вслед за ним с осуждением теракта выступило палестинское движение ХАМАС. Там выразили соболезнования народу России. С этим заявлением выступил официальный представитель движения Иззат ар-Ришк.

Президент Финляндии Александер Стубб также заявил в своем микроблоге Twitter (X), что шокирован новостями о теракте в «Крокус Сити Холле». Он осудил терроризм во всех его проявлениях и обратил внимание, что ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Ранее Интерпол выразил готовность оказать поддержку России в расследовании теракта в подмосковном концертном зале, сообщил генеральный секретарь организации Юрген Шток. Он назвал случившееся ужасающим актом против невинных жителей.