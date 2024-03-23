Макрон решительно осудил теракт в «Крокусе»

Президент Франции Эммануэль Макрон «решительно» осуждает теракт, говорится в официальном пресс-релизе Елисейского дворца. При этом отмечается, что политик внимательно следит за ситуацией в Москве.

[Эммануэль Макрон] решительно осуждает этот террористический акт <...>. Франция выражает свою солидарность с жертвами, их близкими и всем российским народом, — заявили в Елисейском дворце.

До этого палестинское движение ХАМАС осудило теракт в «Крокус Сити Холле» и выразило соболезнования народу России. С этим заявлением выступил официальный представитель движения Иззата ар-Ришка.

Также со словами соболезнований выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он осудил теракт от имени народа республики.

Группа из двух десятков человек вошла в «Крокус Сити Холл» 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали стрелять в попадавшихся на пути людей. Позже они подожгли помещение концертного зала.