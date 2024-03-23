«Не заслуживают места на планете»: Миронов о террористах Миронов потребовал снять мораторий на смертную казнь для террористов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Для террористов должна быть введена смертная казнь, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, они не заслуживают места на нашей планете.

Террористы используют экстремистов всех мастей, стремясь отвлечь от себя подозрения, и находят поддержку на Западе. Мы должны оказать сопротивление этим злодеяниям и выступить против терроризма во всех его проявлениях. Я убежден, что для таких нелюдей, совершающих террористические акты, должна быть введена смертная казнь. Они не заслуживают места на нашей планете и должны нести ответственность за свои преступления, — сообщил он.

По его словам, теракт в «Крокус Сити Холле» напомнил о необходимости серьезного и срочного реагирования на угрозы терроризма. Миронов призвал россиян стать еще более бдительными и сплотиться вместе, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и защитить наших граждан от подобных ужасных актов.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что терактам, подобным теракту в «Крокус Сити Холле», следует противопоставить «тотальные казни террористов и репрессии против их семей». По его словам, это подтверждает в том числе и мировой опыт.

Он добавил, что если будет доказана причастность к этому теракту руководства Украины, то все причастные к этому «должны быть найдены и безжалостно уничтожены».