Путин назвал теракт в «Крокусе» кровавой акцией устрашения россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье является кровавой акцией устрашения россиян, заявил президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам. По словам главы государства, целью организаторов атаки было массовое убийство мирных людей. Российский лидер сравнил преступление с действиями нацистов.

Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным, организованным массовым убийством мирных беззащитных людей. <...> Они (преступники. — NEWS.ru) задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения, — сказал президент.

Путин отметил, что преступники действовали хладнокровно и целенаправленно. По его словам, они шли расстреливать в упор мирных граждан, как когда-то нацисты на оккупированных территориях.

Глава государства добавил, что по всей стране будут введены антитеррористические меры. По его словам, сейчас перед правоохранительными органами стоит задача не допустить новых атак. Президент подчеркнул, что страна не раз проходила через тяжелейшие испытания.

Также Путин объявил воскресенье, 24 марта, днем национального траура по погибшим в теракте. Российский лидер выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв атаки.