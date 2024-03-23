Путин объявил 24 марта днем национального траура

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Владимир Путин объявил воскресенье, 24 марта, днем национального траура по погибшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавшим.

Выражаю глубокое соболезнование всем родным и близким. 24 марта объявляю днем национального траура, — сказал Путин.

В ночь на 23 марта на рекламных экранах в Москве появились траурные заставки. Похожие баннеры вывесили и в Санкт-Петербурге. Правительства регионов России в ту же ночь сообщили об отмене всех массовых развлекательных и спортивных мероприятий в выходные.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru призвал россиян отказаться от посещения и участия в массовых мероприятиях после теракта в подмосковном концертном зале. Он подчеркнул, что на полуострове свели количество народных гуляний к минимуму.

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало имена погибших во время теракта. В перечне указан 41 человек, среди которых 21 мужчина и 20 женщин. Губернатор региона Андрей Воробьев предупреждал, что число погибших по мере разбора завалов будет расти.