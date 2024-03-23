В Совфеде обратились к россиянам после теракта в «Крокусе» Сенатор Цеков призвал россиян отказаться от посещения массовых мероприятий

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru призвал россиян отказаться от посещения и участия в массовых мероприятиях после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что на полуострове свели количество народных гуляний к минимуму.

Такие мероприятия в нынешней непростой ситуации не к месту, тем более такие массовые. Это моя точка зрения. Мы в Крыму свели до минимума количество подобных мероприятий, даже 10-летие воссоединения с Россией отметили очень скромно. А граждан я бы призвал не проводить свободное время, участвуя в подобных мероприятиях, — добавил Цеков.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь заявлял, что терактам, подобным в «Крокус Сити Холле», следует противопоставить «тотальные казни террористов и репрессии против их семей». По его словам, это подтверждает в том числе и мировой опыт.

При этом лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что для террористов должна быть введена смертная казнь. По его словам, они не заслуживают места на нашей планете.

По его словам, теракт в «Крокус Сити Холле» напомнил о необходимости серьезного и срочного реагирования на угрозы терроризма. Миронов призвал россиян стать еще более бдительными и сплотиться вместе, чтобы обеспечить безопасность страны и защитить граждан от подобных ужасных актов.