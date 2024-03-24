Последние новости шоубиза 24 марта: кто и как реагировал на теракт

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Певец Григорий Лепс проклял всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле», а актриса Яна Поплавская осудила федеральные каналы за развлекательную программу вечером 22 марта. Как знаменитости российского шоу-бизнеса отреагировали на трагедию?

Как певцы отреагировали на теракт в «Крокусе»

Певец Олег Газманов отменил все свои ближайшие выступления после теракта в «Крокус Сити Холле» и выразил соболезнования пострадавшим.

«Вся моя группа и я вместе со всей страной скорбим по погибшим и желаем выздоровления раненым. В связи с терактом и трауром мои концерты в Кемерово, Новосибирске и Барнауле переносятся», — сказал он.

Певец Григорий Лепс проклял всех причастных к теракту в концертном зале. Эмоциональный пост с соболезнованиями семьям жертв он опубликовал в социальных сетях.

«Страшная трагедия в концертном зале „Крокус сити холл“... Пусть будут прокляты те, кто это сделал! Пусть будут прокляты те, кто это организовал! Пусть будут прокляты те, кто это проплатил! И пусть будут прокляты те, кто об этом знал и не предупредил! Гореть вам в аду! Каждого ждет возмездие», — написал Лепс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Григорий Лепс

Певица Кристина Орбакайте заявила, что разделяет горечь и утрату с россиянами.

«Мир содрогается от беспощадного насилия! Почему должны погибать мирные люди? Сердце разрывается от бессилия и боли! „Крокус Сити Холл“ — скорбим и соболезнуем», — отреагировала Орбакайте.

Народная артистка России Лариса Долина также вышла на связь в социальных сетях после трагедии. Певица заявила, что стрелявшие по беззащитным людям обречены на «самую страшную кару».

«Я не знаю, где найти слова, которые смогут передать мои чувства сегодня. Страшная трагедия, произошедшая в нашем любимом концертном зале, показала нам, до какой степени все мы уязвимы. Господи, дай силы семьям невинно убитых справиться с этим горем», — передает исполнительница.

Как актеры отреагировали на теракт в «Крокусе»

Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов выразил свои соболезнования после трагедии в «Крокус Сити Холле». Он пожелал божьей помощи всем пострадавшим, а также крепости духа сотрудникам силовых ведомств, пожарным, врачам, волонтерам — всем, кто помогает раненным.

«Террористы не уйдут от ответственности ни здесь, на Земле, ни от Суда Божьего на Небе. Выражаю соболезнования семьям погибших. Все происходящее явно свидетельствует о том, что мы обязаны победить, уничтожить фашистский террористический режим, захвативший Украину, и обезопасить наших граждан от их преступлений», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Теракт в «Крокус Сити Холле»

Актриса Яна Поплавская в личном аккаунте выразила глубокие соболезнования близким жертв теракта.

«Я желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Вся страна с вами! Мы скорбим, и мы окажем всю возможную помощь», — отметила артистка.

Она также осудила федеральное телевидение за то, что после теракта в «Крокусе» они оставили в эфире вечернюю развлекательную программу.

«Ни сердца, ни совести, ни сострадания к погибшим и раненым! А федеральные каналы ТВ пляшут и поют в часы трагедии! Позор! Нельзя снять с эфира записной „Голос“?! <...> И не надо мне, человеку, который больше 20 лет проработал на телевидении, рассказывать, что невозможно снять программу с эфира, когда в стране происходят такие события», — заявила Поплавская.

Актер сербского происхождения Милош Бикович после теракта попросил своих подписчиков делится контактами тех, кому нужна материальная или какая-либо другая помощь.

«Думаю, нас, желающих помочь, здесь достаточно, чтобы проявить солидарность. И хоть как-то облегчить страдания пострадавших», — сообщил актер.

Читайте также:

Королевская семья Британии: последние новости 24 марта, рак у Кейт Миддлтон

Певец SHAMAN: последние новости 24 марта, реакция на теракт в «Крокусе»

Магнитные бури сегодня, 24 марта: что будет завтра, ждать ли головные боли