«Сердце разрывается!»: Орбакайте выразила эмоции после теракта в «Крокусе» Орбакайте выразила соболезнования пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте через свой микроблог выразила свои соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Она отметила, что разделяет горечь и утрату с россиянами.

Мир содрогается от беспощадного насилия! Почему должны погибать мирные люди? Сердце разрывается от бессилия и боли! — написала она.

Многие звезды шоу-бизнеса сообщили об отмене или переносе своих концертов в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Среди них Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Егор Крид, Сергей Жуков, Юлия Паршута, Mary Gu. В своих социальных сетях звезды также выразили соболезнования родным и близким погибших.

Ранее стало известно, что Орбакайте выступит в нескольких городах США и Канады. В их числе Торонто, Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами, Филадельфия и Бостон. 20 апреля певица выступит в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине, где исполнит хиты на русском языке. По словам организаторов тура, в рамках которого состоится и этот концерт, Орбакайте споет композиции «Перелетная птица», «Опять метель», «Мой мир», «Алла будет петь» и многие другие. При этом сообщалось, что певица Алла Пугачева вряд ли выступит на концертах дочери.