Появились кадры стихийного мемориала у «Крокус Сити Холла»

Фото: Виктория Колодонова/NEWS.ru

У здания концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске образовался стихийный мемориал, передает корреспондент NEWS.ru. Неравнодушные россияне приходят почтить память жертв страшной трагедии. Они несут цветы и мягкие игрушки к месту стрельбы, которая унесла жизнь больше 130 человек.

Кроме того, среди цветов можно заметить портреты погибших, которые принесли их скорбящие близкие. Собравшиеся также зажигают свечи в память о многочисленных жертвах жестокого преступления.

Ранее стало известно, что мужчина, который обезвредил одного из террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл» и спас окружавших его людей, будет представлен к награде Следственного комитета. Таким образом распорядился председатель СК Александр Бастрыкин.

По словам очевидцев, молодой человек прыгнул на вооруженного автоматом мужчину, отнял у него оружие и ударил прикладом. Очевидица заявила, что благодаря поступку молодого человека из здания смогли выбраться несколько десятков зрителей.

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам назвал теракт в «Крокус Сити Холле» кровавой акцией устрашения россиян. По словам главы государства, целью организаторов атаки было массовое убийство мирных людей. По данным СК, число погибших достигло 133 человек. При этом СМИ сообщают, что количество жертв превышает 150.