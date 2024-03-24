«Давящее чувство беспомощности»: Ивлеева поделилась мыслями о теракте Ивлеева: страшно представить, что испытали люди во время теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева заявила, что ее сковывает чувство беспомощности, когда она думает о том, что пережили люди во время теракта в «Крокус Сити Холле». В своем Telegram-канале она призналась, что ей было страшно стоять около мемориала в Красногорске.

Страшно. Страшно стоять здесь, страшно представить, что испытали люди, страшно думать о том, сколько погибших, раненых. Страшно от разрывающего и давящего чувства беспомощности. Молюсь и скорблю вместе с вами, — написала Ивлеева.

Ранее Ивлееву заметили рядом со стихийным мемориалом напротив «Крокус Сити Холла», в котором вечером 22 марта произошла трагедия, унесшая жизни свыше 140 человек. Как видно на опубликованных в Сети кадрах, блогер возложила цветы в память о погибших при теракте.

До этого она выразила соболезнования близким погибших, а всем пострадавшим пожелала скорейшего выздоровления. Также она призвала неравнодушных сдавать кровь, помогать тем, кому это сейчас действительно важно и ценно.

О теракте в подмосковном ТРЦ уже высказались певец Филипп Киркоров, певица Кристина Орбакайте, актер Милош Бикович, актриса Яна Поплавская, исполнитель SHAMAN, певицы Лолита Милявская, Люся Чеботина и другие.