Блогер Анастасия Ивлеева заявила, что ее сковывает чувство беспомощности, когда она думает о том, что пережили люди во время теракта в «Крокус Сити Холле». В своем Telegram-канале она призналась, что ей было страшно стоять около мемориала в Красногорске.
Страшно. Страшно стоять здесь, страшно представить, что испытали люди, страшно думать о том, сколько погибших, раненых. Страшно от разрывающего и давящего чувства беспомощности. Молюсь и скорблю вместе с вами, — написала Ивлеева.
Ранее Ивлееву заметили рядом со стихийным мемориалом напротив «Крокус Сити Холла», в котором вечером 22 марта произошла трагедия, унесшая жизни свыше 140 человек. Как видно на опубликованных в Сети кадрах, блогер возложила цветы в память о погибших при теракте.
До этого она выразила соболезнования близким погибших, а всем пострадавшим пожелала скорейшего выздоровления. Также она призвала неравнодушных сдавать кровь, помогать тем, кому это сейчас действительно важно и ценно.
О теракте в подмосковном ТРЦ уже высказались певец Филипп Киркоров, певица Кристина Орбакайте, актер Милош Бикович, актриса Яна Поплавская, исполнитель SHAMAN, певицы Лолита Милявская, Люся Чеботина и другие.