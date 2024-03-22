«Ни сердца, ни совести!»: Поплавская о показе «Голоса» во время теракта Поплавская назвала позором трансляцию шоу «Голос» во время теракта в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Яна Поплавская

Российская актриса и телеведущая Яна Поплавская в своем Telegram-канале подвергла критике руководство Первого канала, показавшего шоу «Голос» во время теракта в «Крокус Сити Холле». Она заявила, что телевизионщики «танцуют на костях» погибших, а также обвинила их в отсутствии сострадания. Актриса подчеркнула, что вместо развлекательного шоу на телеканале могли показать репортаж профессиональных журналистов.

Ни сердца, ни совести, ни сострадания к погибшим и раненым! А федеральные каналы ТВ пляшут и поют в часы трагедии ! Позор! Нельзя снять с эфира «записной» «Голос»?! Там чужие люди чужой страны погибли?! Вы на костях танцуете! На все «голоса» распеваете, пока люди умирают под горящими завалами! — возмутилась Поплавская.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле» пострадали по меньшей мере 35 человек. 12 человек погибли. Очевидица рассказала, что стреляли в нескольких местах.

Другие очевидцы отмечают, что один из нападавших стрелял и бросал на пол петарды. Атака началась перед концертом группы «Пикник». Продолжается эвакуация людей из здания.

На место следуют оперативные службы. Известно, что над торговым центром поднимаются клубы дыма.