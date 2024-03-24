Королевская семья Британии: последние новости 24 марта, рак у Кейт Миддлтон

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Мидлтон

Принцесса Уэльская Кейт Мидлтон сообщила о начале лечения от онкологического заболевания и объяснила, почему длительное время не появлялась на публике. Какие известны последние новости о королевской семье сегодня?

Что известно об онкологии у Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская сообщила, что у нее обнаружили онкологическое заболевание после операции на брюшной полости. Она назвала диагноз «огромным шоком» и призналась, что проходит курс химиотерапии. Супруга принца Уильяма также попросила общественность дать ей и ее семье право на личную жизнь.

«Операция прошла успешно, однако после нее анализы показали наличие рака. Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения», — заявила Миддлтон.

Принцесса Уэльская объяснила, что ей пришлось отойти от обязанностей королевской семьи в январе из-за того, что понадобилось время, чтобы объяснить свое заболевание детям. Они с принцем Уильямом воспитывают троих наследников — десятилетнего Джорджа, восьмилетнюю Шарлотту и пятилетнего Луи.

«Как я уже говорила им, я здорова и становлюсь сильнее с каждым днем, сосредоточившись на вещах, которые помогут мне исцелиться душой, телом и духом», — объяснила она.

В Кенсингтонском дворце также сообщили, что принцесса Уэльская была тронута поддержкой общественности после объявления диагноза. Супруги получили сообщения с добрыми словами не только от жителей Великобритании, но и из других стран.

«Принц и принцесса очень тронуты добрыми сообщениями, поступающими от людей из Великобритании, стран Содружества и со всего мира в ответ на послание Ее Королевского Высочества. Они очень тронуты теплотой и поддержкой общественности и благодарны за понимание их просьбы о конфиденциальности в это время», — уточнили во дворце.

Как Меган Маркл и принц Гарри отреагировали на диагноз Миддлтон

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл передали слова поддержки принцессе Уэльской Кейт Миддлтон после того как она объявила, что начала курс химеотерапии. Они выразили надежду, что она поправится.

«Мы желаем здоровья и выздоровления Кейт и ее семье и надеемся, что они смогут поправиться в уединении и спокойствии», — сказали супруги.

Фото: IMAGO/Christopher Neundorf/Global Look Press Меган Маркл и принц Гарри

Какие известны последние новости о Карле III

Король Великобритании Карл III на настоящий момент также проходит лечение на фоне онкологического заболевания, которое было выявлено у него во время процедур, связанных с увеличением простаты. В Букингемском дворце не сообщили, о какой форме рака и о какой стадии идет речь, однако монарх отложил свои публичные обязанности, но продолжил исполнять государственные и работать с документами.

Последние данные о его здоровье на днях озвучили члены королевской семьи. Супруга монарха королева-консорт Камилла заявила, что Карл III «чувствует себя очень хорошо», а принцесса Евгения ответила на вопрос журналистов о том, как король переносит лечение.

«Спасибо за вопрос. У него все хорошо», — заявила Евгения.

Карл III последний раз выходил на связь с общественность после заявлений принцессы Уэльской о диагнозе. Он поддержал Кейт Миддлтон после того, как она решилась рассказать о своем лечении от рака. Король заявил, что гордится принцессой Уэльской.

«Король Карл III очень гордится Кейт и ее мужеством, с которым она выступила», — отметили представители Букингемского дворца.

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