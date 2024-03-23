Кейт Миддлтон рассказала, как сообщила своим детям о раке Кейт Миддлтон рассказала, что успокаивала детей после новости о раке

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон с детьми

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала, как сообщила своим детям о лечении рака. Она подчеркнула, что ей и мужу, принцу Уильяму, потребовалось время, чтобы успокоить детей и объяснить в подходящей манере, поэтому в январе она отошла от обязанностей, передает The Guardian.

Как я уже говорила им, я здорова и становлюсь сильнее с каждым днем, сосредоточившись на вещах, которые помогут мне исцелиться душой, телом и духом, — объяснила принцесса, рассказывая о беседе с десятилетним принцем Джорджем, восьмилетней принцессой Шарлоттой и пятилетним принцем Луи.

Ранее Миддлтон сообщила, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. Она назвала диагноз «огромным шоком» и призналась, что проходит курс химиотерапии. Супруга принца Уильяма подчеркнула, что она становится крепче с каждым днем. Кроме того, принцесса обратилась к общественности с просьбой дать ей и ее семье право на личную жизнь.

21 марта представители Кенсингтонского дворца заявили, что принцесса Уэльская восстанавливается после операции на брюшной полости. Утверждается, что она выздоравливает, а пока временно работает из дома.