Королевская семья впервые рассказала, чем занята больная Кейт Миддлтон Кенсингтонский дворец: Миддлтон работает из дома над проектом по развитию детей

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон восстанавливается после операции на брюшной полости и параллельно занимается развитием проекта Центра раннего детства Королевского фонда (RFCEC) Shaping Us, который запустила в январе 2023 года. Такое заявление сделали представители Кенсингтонского дворца, передает The Telegraph.

Принцесса в курсе всех новостей и знает, что происходит, на протяжении всего процесса лечения, — рассказал источник издания.

Утверждается, что Кейт выздоравливает, а пока временно работает из дома. Проект, которым она занята, призван помочь лучше понять механизмы социального и эмоционального развития детей в раннем возрасте.

По данным дворца, Кейт осведомлена о последних новостях, которые ходят в прессе. Это первый официальный комментарий, который дал Кенсингтонский дворец касательно состояния супруги принца Уильяма.

Ранее близкий к королевской семье источник допустил, что Кейт Миддлтон может скрывать сам принц Уэльский. По его словам, внезапная смерть его матери принцессы Дианы оставила большой отпечаток на психике мужчины. Он задумывается о родовом проклятии, в связи с чем бережет Миддлтон от лишних глаз.

19 марта появилось видео, на котором запечатлены Кейт Миддлтон с супругом, выходящие из фермерского магазина примерно в миле от их дома в Виндзоре. Отмечается, что Миддлтон выглядит «здоровой, расслабленной и счастливой». На кадрах видно, что принцесса Уэльская одета в черный спортивный костюм. Однако многие не поверили, что женщина на видео является Кейт.