Кейт Миддлтон сообщила о страшном диагнозе Кейт Миддлтон сообщила, что у нее диагностировали онкологию

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. Соответствующее видеообращение она опубликовала в социальной сети Twitter (X). Она назвала диагноз «огромным шоком» и призналась, что проходит курс химиотерапии.

Операция прошла успешно, однако после нее анализы показали наличие рака. Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения, — заявила Миддлтон.

Супруга принца Уильяма подчеркнула, что она становится крепче с каждым днем. Кроме того, принцесса обратилась к общественности с просьбой дать ее семье и право на личную жизнь.

21 марта представители Кенсингтонского дворца в очередной раз заявили, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон восстанавливается после операции на брюшной полости. Утверждается, что она выздоравливает, а пока временно работает из дома.

Миддлтон не появлялась официально на публике с января 2024 года после неуточненного хирургического вмешательства. При этом дважды в Сети появлялись кадры с ней, которые заставили общественность усомниться, что на них действительно принцесса. Из-за этого интернет-пользователи стали строить догадки и конспирологические теории о том, куда могла деться принцесса: от измены супруга до неудачной пластической операции.

Так, 19 марта появилось видео, на котором запечатлены Кейт Миддлтон с супругом, выходящие из фермерского магазина примерно в миле от их дома в Виндзоре. В Сети не поверили, что женщина на видео является Кейт из-за излишней худобы и непохожей походки.