Слитое видео с Кейт Миддлтон породило еще больше слухов о ее исчезновении TMZ: появилась теория заговора о фейковом видео с прогулки Кейт Миддлтон

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

В Сети распространились слухи, что на слитом видео с прогулки Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Виндзоре на самом деле другая женщина, пишет TMZ. Пользователи в том числе обратили внимание, что на старых фотографиях принцесса Уэльская ниже ростом, чем на обнародованных кадрах.

В социальных сетях заметили, что у девушки на видео другая форма подбородка и линия волос. Некоторые предположили, что кадры были сняты во время Рождества, а не на прошлых выходных. Так, пользователи обратили внимание на строение, украшенное рождественскими гирляндами.

Сомнений прибавило то, что после операции на брюшной полости Кейт Миддлтон вряд ли смогла бы так быстро ходить и носить сумки из магазина. Обычно на восстановление после такой процедуры требуется два-три месяца, утверждают сторонники новой теории заговора.

TMZ пишет, что метаданные видео говорят о том, что оно было снято 16 марта возле дома королевской четы в Виндзоре. Тем временем в Twitter (X) появились кадры, на которых, как утверждается, может быть изображено тело Кейт Миддлтон во время кремации. Также в соцсети появилась версия, что принцесса на самом деле содержится в психиатрической клинике, куда ее поместили против ее воли.

Ранее британские СМИ сообщили, что на видео с предполагаемой прогулки Кейт Миддлтон выглядит «здоровой, расслабленной и счастливой». По данным The Sun, принца и принцессу Уэльских запечатлели, когда они посещали фермерский магазин недалеко от их дома.