Кейт Миддлтон была тронута поддержкой людей со всего мира Кейт Миддлтон поблагодарила за поддержку граждан Британии и всего мира

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Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая объявила, что проходит курс химиотерапии, и ее супруг принц Уильям тронуты поддержкой общественности, сообщили в Кенсингтонском дворце. Там отметили, что супруги получили сообщения с добрыми словами не только от жителей Великобритании, но и из других стран, передает телеканал Sky News.

Принц и принцесса очень тронуты добрыми сообщениями, поступающими от людей из Великобритании, стран Содружества и со всего мира в ответ на послание Ее Королевского Высочества. Они очень тронуты теплотой и поддержкой общественности и благодарны за понимание их просьбы о конфиденциальности в это время, — уточнили во дворце.

Ранее стало известно, что Король Великобритании Карл III гордится принцессой Уэльской, которая сделала публичное заявление о заболевании раком. Монарх отметил мужество, с которым она озвучила эту новость.

До этого Кейт Миддлтон рассказала, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. Принцесса назвала диагноз «огромным шоком» и призналась, что проходит курс химиотерапии. Супруга принца Уильяма упомянула, что ей становится легче с каждым днем, и попросила общественность дать ей и ее семье право на личную жизнь.