Откровения Радимова, слова Стриженовой: как простились с Василием Уткиным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Центральной клинической больнице при президенте РФ в Москве простились со спортивным комментатором Василием Уткиным, скончавшимся 19 марта на 53-м году жизни. Кто пришел на церемонию, что коллеги и российские знаменитости рассказали о журналисте?

Как проходило прощание с Василием Уткиным

Церемония прощания с Василием Уткиным пришлась на день после теракта в «Крокус Сити Холле». Несмотря на трагедию, родные не стали переносить панихиду. Церемония состоялась 23 марта в ритуальном зале Центральной клинической больницы при президенте России. До полудня с комментатором могли попрощаться родственники, друзья и коллеги, позднее — все желающие.

Траурное мероприятие посетили десятки человек. В последний путь Уткина проводили под бурные аплодисменты. Он будет похоронен на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище в Балашихе. Погребение пройдет с 16:00 до 17:00.

Что рассказали коллеги о здоровье Уткина

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов на церемонии прощания рассказал, что в последний раз виделся с Уткиным в ноябре прошлого года. По его словам, последнее время комментатор «жаловался» на здоровье. Он добавил, что сетования на этот счет со стороны журналиста были «по умолчанию».

Телепродюсер Александр Олейников отметил, что виделся с Василием Уткиным месяц назад. По его словам, на тот момент комментатор был «дерганным», а близкое окружение не оставляло попыток бороться за его здоровье и жизнь, передает корреспондент NEWS.ru.

«Делали все, но это Вася», — сказал он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Олейников

Что друзья Уткина рассказали о его характере и любимом блюде

Александр Олейников также назвал Василия Уткина человеком с характером, который был не только хорошим комментатором, но и сильным организатором.

«Даже уйдя с большого телевизора, свой характер оставил при себе. Сейчас все говорят о нем как о комментаторе, но он оказался в нужное время в нужном месте. Он был достаточно сильный организатор, будучи главным редактором на „НТВ Плюс“. [Он] сумел организовать современную школу комментаторов», — заявил Олейников.

Продюсер также отметил начитанность Уткина и сообщил, что работа была для него не просто профессией, а призванием.

«Узнаваемый голос и всегда ожидание, что он скажет, как он вывернет неожиданно. Все знали, что он что-нибудь выкинет, и это всегда держало в напряжении, независимо от напряжения матча или соревнования, которое он вел», — указал он.

Владислав Радимов на траурной церемонии сообщил, что у них с Василием Уткиным была традиция вместе есть паэлью. По словам спортсмена, их с комментатором также связывает множество смешных историй, которые вспоминаются с улыбкой. Кроме того, комментатор помог Радимову в трудный период.

«Лично мне, когда у меня был тяжелый период в жизни, он помог вернуться не только в футбол, но и вообще к жизни. Это говорит о многом, о его человеческих качествах и как о друге», — отметил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Владислав Радимов

Что рассказала Стриженова о юморе Уткина

Церемонию прощания с Василием Уткиным посетила и телеведущая Екатерина Стриженова. Она рассказала, что комментатор был очень смешным артистом с чувством юмора.

«Мы много лет вместе играли в спектакле „День выборов“ в театре „Квартет И“. И это, конечно, было феерично, потому что Вася был самым смешным. Я даже не думала сначала, когда меня пригласили в эту историю, что так возможно. И мы, на сцене находясь, наблюдали за тем, как он это делает. <...> И вообще он очень интересный человек, с реакцией, с чувством юмора», — заявила она дрожащим голосом.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Екатерина Стриженова

Супруг телеведущей Александр Стриженов добавил, что, будучи непрофессионалом, Василий Уткин органично смотрелся и был самым смешным на театральной сцене.

«Да, все видели это в кино, но на сцене это было еще более феерично, потому что на сцене не обманешь», — объяснил Стриженов.

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