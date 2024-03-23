«С характером»: телепродюсер Олейников рассказал о работе с Уткиным Телепродюсер Олейников описал ушедшего из жизни Уткина как человека с характером

Фото: NEWS.ru

Александр Олейников

Спортивный комментатор Василий Уткин был человеком с характером, поделился мнением телепродюсер Александр Олейников на церемонии прощания с журналистом. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Уткин был не только талантливым комментатором, но и сильным организатором. Он назвал ушедшего из жизни друга настоящей личностью.

Человек с характером. Даже уйдя с большого телевизора, свой характер оставил при себе. Сейчас все говорят о нем как о комментаторе, но он оказался в нужное время в нужном месте. Он был достаточно сильный организатор, будучи главным редактором на «НТВ Плюс». [Он] сумел организовать современную школу комментаторов, — сказал продюсер.

По мнению Олейникова, работа для Уткина была не просто профессией, а призванием. Продюсер назвал его мостиком от советских профессионалов Вадима Синявского, Константина Махарадзе, Николая Озерова и Александра Дмитриева к новому поколению телевизионных комментаторов.

Он был мостиком между поколениями, когда язык стал другим. Вася [Уткин] очень много читал, это было слышно в его комментариях. Узнаваемый голос и всегда ожидание, что он скажет, как он вывернет неожиданно. Все знали, что он что-нибудь выкинет, и это всегда держало в напряжении, независимо от напряжения матча или соревнования, которое он вел, — поделился мнением Олейников.

Продюсер добавил, что в последний раз виделся с другом месяц назад. По его словам, Уткин на тот момент был «дерганным». Олейников отметил, что близкое окружение не оставляло попыток бороться за его здоровье и жизнь.

Делали все, но это Вася, — сказал он.

Прощание с Уткиным проходило в Центральной клинической больнице при президенте РФ в Москве. Кадры с места передает корреспондент NEWS.ru. До полудня с Уткиным прощались его родственники, друзья и коллеги.