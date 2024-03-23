Появились первые кадры с прощания с комментатором Уткиным В Москве началось прощание с умершим спортивным комментатором Уткиным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Центральной клинической больнице при президенте РФ в Москве началось прощание со скончавшимся несколько дней назад спортивным комментатором Василием Уткиным. Кадры с места передает корреспондент NEWS.ru. До полудня с Уткиным будут прощаться родственники, друзья и коллеги.

С 12:00 до 14:00 попрощаться с Уткиным смогут все желающие. С этого же времени на церемонию пустят прессу. После церемонии комментатор будет похоронен в Балашихе на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы. Само погребение запланировано на 16:00.

Василий Уткин ушел из жизни 19 марта, ему было 52 года. По информации СМИ, он вызвал скорую и жаловался на сбитое дыхание и сильную сухость во рту. Ситуацию ухудшали гипертоническая болезнь, морбидное ожирение и пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. Комментатора подключили к аппарату ИВЛ сразу после госпитализации. Сперва медикам удалось реанимировать журналиста, но вскоре он вновь потерял сознание и скончался от остановки кровообращения.

Как показал опрос NEWS.ru, россияне считают, что Уткин был лучшим спортивным комментатором в стране. За него отдали голоса почти треть (29%) опрошенных. На втором месте с 26% оказался заслуженный журналист РФ Дмитрий Губерниев.