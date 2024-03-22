Россияне выбрали лучшего спортивного комментатора NEWS.ru: россияне назвали Уткина и Губерниева лучшими спортивными комментаторами

Фото: Alexander Wilf/Global Look Press

Василий Уткин

Россияне назвали недавно скончавшегося Василия Уткина лучшим спортивным комментатором в стране, следует из результатов опроса NEWS.ru. За него отдали голоса почти треть (29%) опрошенных. На втором месте с 26% оказался Заслуженный журналист РФ Дмитрий Губерниев.

Также участники исследования отметили работу Виктора Гусева и Владимира Маслаченко в прямом эфире, они набрали по 10% голосов. Чуть меньше людей (9%) проголосовали за шуточный вариант, что они и сами неплохие комментаторы.

Следом идет Георгий Черданцев, его поддержали 5% опрошенных. За Владимира Стогниенко проголосовали 4%, а за Юрия Розанова — 3%. Меньше всего (по 2%) набрали Татьяна Тарасова и Геннадий Орлов.

При этом некоторые комментаторы посчитали, что список для голосования довольно скуден и предложили своих кандидатов. Среди «внеконкурсных» любимых спортивных комментаторов россиян Владимир Андреев, Денис Казанский, Владимир Гомельский, Александр Елагин, а также легендарный Николай Озеров.

19 марта Василий Уткин ушел из жизни, ему было 52 года. По информации СМИ, он вызвал скорую днем и жаловался на сбитое дыхание и сильную сухость во рту. Ситуацию ухудшала гипертоническая болезнь, морбидное ожирение и пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. Комментатора подключили к аппарату ИВЛ сразу после госпитализации. Сперва медикам удалось реанимировать журналиста, но вскоре он вновь потерял сознание и скончался от остановки кровообращения.

Церемония прощания с ним состоится в субботу, 23 марта, с 11:00 до 14:00 в ЦКБ при президенте России. Позже он будет похоронен на территории Никольско-Трубецкого муниципального кладбища в Балашихе.