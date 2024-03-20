Раскрыты подробности последних дней жизни Уткина Mash: Уткин страдал сильной одышкой в течение трех дней до смерти

Telegram-канал Mash пишет, что спортивный журналист Василий Уткин страдал сильной одышкой в течение трех дней до смерти. По данным канала, комментатор жаловался на это врачам, приехавшим к нему на вызов.

По информации Mash, Уткин вызвал скорую днем 19 марта, он жаловался на сбитое дыхание и сильную сухость во рту. Как пишет канал, прибывшие на место медики диагностировали у него тромбоэмболию легочной артерии, после чего вкололи Уткину антикоагулянт.

По сообщению Mash, ситуацию ухудшала гипертоническая болезнь, морбидное ожирение и пароксизмальная форма фибрилляции предсердий.

Согласно данным канала, первая остановка сердца случилась в 17:05 мск, Уткина удалось реанимировать. Спустя полчаса произошла вторая остановка, и в 18:01 врачи констатировали смерть.