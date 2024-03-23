«Был самым смешным»: Стриженова об актерских качествах Уткина Стриженова: Уткин был самым смешным артистом в рамках спектакля «День выборов»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Екатерина Стриженова

Василий Уткин был не только комментатором, но и очень смешным артистом с чувством юмора, заявила телеведущая и актриса Екатерина Стриженова на прощании с журналистом. По ее словам, он феерично показывал себя на сцене, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы много лет вместе играли в спектакле «День выборов» в театре «Квартет И». И это, конечно, было феерично, потому что Вася был самым смешным. Я даже не думала сначала, когда меня пригласили в эту историю, что так возможно. И мы, на сцене находясь, наблюдали за тем, как он это делает. <...> И вообще он очень интересный человек, с реакцией, с чувством юмора, — заявила Стриженова.

Ее муж и коллега Александр Стриженов добавил, что из всех профессиональных артистов Уткин, будучи не профессионалом в этой области, был самым смешным, невероятным и органичным. По его словам, смерть комментатора стала ужасной потерей.

Да, все видели это в кино, но на сцене это было еще более феерично, потому что на сцене не обманешь, — сказал он.

Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов рассказал, что у них с Уткиным была традиция вместе есть паэлью. По его словам, спортивный комментатор очень любил это испанское блюдо.

Комментатор ушел из жизни во вторник, 19 марта. Ему было 52 года. По информации СМИ, Уткин вызвал скорую днем, он жаловался на сбитое дыхание и сильную сухость во рту. По информации канала, ситуацию ухудшала гипертоническая болезнь, морбидное ожирение и пароксизмальная форма фибрилляции предсердий.