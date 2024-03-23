Радимов рассказал, как их с Уткиным сблизило одно блюдо Экс-игрок сборной России Радимов рассказал о традиции есть паэлью с Уткиным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владислав Радимов

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов рассказал, что у них с Василием Уткиным была традиция вместе есть паэлью. По его словам, спортивный комментатор очень любил это испанское блюдо, передает корреспондент NEWS.ru.

Отвечая на вопрос журналиста о том, когда он виделся с Уткиным последний раз, Радимов рассказал, что это было перед Новым годом, в ноябре. Поводом стал день рождения экс-футболиста.

Перед Новым годом. У меня в ноябре день рождения. В Москве был хороший ресторан с паэльей, он очень любил паэлью испанскую. Мы нашли очень хорошую паэлью и вместе кушали вдвоем, — рассказал он.

Радимов также отметил, что Уткин «конечно, жаловался» на здоровье в последнее время. Он добавил, что сетования на этот счет со стороны журналиста были «по умолчанию».

Бывший футболист также рассказал о чувстве юмора Уткина. По его словам, у него было множество смешных историй, которые вспоминаются с улыбкой. Кроме того, комментатор помог Радимову в трудный период.

Лично мне, когда у меня был тяжелый период в жизни, он помог вернуться не только в футбол, но и вообще к жизни. Это говорит о многом, о его человеческих качествах и как друга, — отметил он.

Комментатор ушел из жизни во вторник, 19 марта. Ему было 52 года. По информации СМИ, Уткин вызвал скорую днем, он жаловался на сбитое дыхание и сильную сухость во рту. По информации канала, ситуацию ухудшала гипертоническая болезнь, морбидное ожирение и пароксизмальная форма фибрилляции предсердий.