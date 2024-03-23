Кортеж с телом Уткина отправился на кладбище в Балашихе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кортеж с телом спортивного комментатора Василия Уткина отправился от ЦКБ при президенте РФ, где состоялось прощание, в сторону Никольско-Трубецкого муниципального кладбища в Балашихе, передает корреспондент NEWS.ru. Само погребение запланировано на 16:00.

На кадрах видно, что гроб с журналистом погрузили в катафалк. Люди провожали отъезжающую машину аплодисментами.

Ранее огромная очередь из желающих проститься с Уткиным попала на видео. На кадрах с места прощания видно, что цепь людей протянулась от станции метро «Крылатское». Несмотря на пасмурную погоду, стоят в огромной очереди, чтобы проститься с любимым комментатором. Многие несут цветы.

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова на прощании с журналистом отметила, что Уткин был не только комментатором, но и очень смешным артистом с чувством юмора. По ее словам, он феерично показывал себя на сцене. Как считает актер Камиль Ларин, Уткин был гениальным комментатором и при этом не пресмыкался перед кем-либо.

Василий Уткин умер 19 марта в возрасте 52 лет. В течение трех дней перед смертью он страдал сильной одышкой. Врачи в первый раз его реанимировали, а во второй — оказались бессильны. Комментатор скончался из-за остановки кровообращения.