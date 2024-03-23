«Не был пресмыкающимся»: Камиль Ларин о проблемах Уткина в карьере Актер Ларин: Уткин не пресмыкался перед кем-то или чем-то

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Камиль Ларин

Актер Камиль Ларин рассказал NEWS.ru, что Василий Уткин был гениальным комментатором и при этом не пресмыкался перед кем-либо. Он отметил, что некоторым не нравилась эта черта характера в Уткине, из-за чего у него были проблемы в карьере.

Я считаю, что гениальный комментатор, прекрасный друг, личность неординарная. Он был не пресным, он был настоящим. <...> Он не был пресмыкающимся перед кем-то и перед чем-то. Он был резонером, — говорит Ларин.

Актер отметил, что с Уткиным он общался давно и по телефону. А познакомились и сдружились они во время совместной работы над спектаклем «День выборов». Позже они вместе снялись в одноименном фильме.

Спортивного журналиста, который ушел из жизни 19 марта в возрасте 52 лет, проводили в последний путь под бурные аплодисменты. Церемония прощания прошла в Центральной клинической больнице при президенте России. Траурное мероприятие посетили десятки человек, среди которых были близкие, друзья и коллеги Уткина.

В течение трех дней перед смертью Уткин страдал сильной одышкой. Комментатор жаловался на это врачам скорой помощи, которые приехали к нему на вызов.