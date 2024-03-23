Уткина проводили в последний путь под бурные аплодисменты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спортивного журналиста и телевизионного комментатора Василия Уткина, который ушел из жизни 19 марта в возрасте 52 лет, проводили в последний путь под бурные аплодисменты, передает корреспондент NEWS.ru. Церемония прощания прошла в Центральной клинической больнице при президенте России. Траурное мероприятие посетили десятки человек, среди которых были близкие, друзья и коллеги Уткина.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в течение трех дней перед смертью Уткин страдал сильной одышкой. Комментатор жаловался на это врачам скорой помощи, которые приехали к нему на вызов. Он также заявлял медикам о сбитом дыхании и сильной сухости во рту. По некоторым данным, у Уткина диагностировали тромбоэмболию легочной артерии, после чего ему вкололи антикоагулянт. Общее состояние комментатора ухудшилось из-за морбидного ожирения, гипертонической болезни и пароксизмальной формы фибрилляции предсердий.

Футбольный тренер Ринат Билялетдинов ранее назвал Уткина самобытной личностью, которая, несомненно, оставила особый след в журналистике. По его словам, комментатор обладал своим почерком. Он выразил искренние соболезнования родным и близким журналиста.