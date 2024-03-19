«Очень тяжело говорить»: тренер Билялетдинов о кончине Василия Уткина Тренер Билялетдинов: Василий Уткин несомненно оставил свой след в журналистике

Спортивный комментатор Василий Уткин был самобытной личностью и, несомненно, оставил свой след в журналистике, рассказал NEWS.ru футбольный тренер Ринат Билялетдинов. Он выразил свои соболезнования родным и близким журналиста.

От вас сейчас узнал об этом, даже сложно подбирать слова. Был момент пять или семь лет назад, когда он попросил меня помочь ему с командой, оценить спортсменов. Больше мы лично с ним не пересекались. Но я, конечно, слышал и видел его репортажи. Знаю о его словесных оборотах, Василий Уткин, безусловно, обладал своим почерком. Очень тяжело сейчас говорить, надо к этой мысли смириться, осмыслить. В любом случае очень жалко, что так произошло. Василий был самобытной личностью и, несомненно, оставил свой след в журналистике, — рассказал Билялетдинов.

Ранее спортивный журналист Сергей Микулик заявил, что Василий Уткин был глыбой спортивной журналистики. По его словам, Уткину удалось затмить всех в этой профессии, несмотря на то, что он не был связан со спортом до того, как стал комментатором.

Известный российский комментатор скончался в 52 года 19 марта. Инсайдер Иван Карпов утверждает, что у журналиста возникли проблемы с сердцем. Уткин начал работу на телевидении в 1989 году, с 1994 года стал сотрудником телекомпании НТВ, где вел передачу «Футбольный клуб». В 2004 и 2005 годах он получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор».