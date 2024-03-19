«Затмил всех»: Микулик назвал Уткина глыбой спортивной журналистики Микулик назвал Уткина глыбой спортивной журналистики

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Василий Уткин

Комментатор Василий Уткин был глыбой спортивной журналистики, заявил NEWS.ru спортивный журналист Сергей Микулик. По его словам, Уткину удалось затмить всех в этой профессии, несмотря на то что он не был связан со спортом до того, как стал комментатором.

Вася был удивительным и талантливым человеком, с огромной эрудицией. Учитывая, что к спорту он никакого отношения не имел, пока не стал спортивным комментатором, он на удивление быстро влился в эту профессию, затмил в ней буквально всех. Это талантище, глыба, человечище, — сказал Микулик.

Известный российский комментатор скончался в 52 года 19 марта. Инсайдер Иван Карпов утверждает, что у журналиста возникли проблемы с сердцем. Уткин начал работу на телевидении в 1989 году, с 1994 года стал сотрудником телекомпании НТВ, где вел передачу «Футбольный клуб». В 2004 и 2005 годах получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор».

Telegram-канал Mash сообщил, что предварительной причиной смерти Василия Уткина стала тромбоэмболия легочной артерии. Как пишет Baza, журналиста экстренно доставили в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова в Москве, но спасти не смогли.