Telegram-канал Mash сообщает, что предварительной причиной смерти Василия Уткина стала тромбоэмболия легочной артерии. Как пишет Baza, журналиста экстренно доставили в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова в Москве, но спасти не смогли.
По данным Baza, Уткина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких cразу после госпитализации. Канал сообщает, что реанимационные действия длились 16 минут: сперва медикам удалось привести журналиста в чувство, но вскоре он вновь потерял сознание и скончался от остановки кровообращения. Авторы канала утверждают, что смерть наступила 19 марта в 16:01, точную причину установят после вскрытия тела.
По предварительной информации, остановка кровообращения произошла из-за тромбов, которые мешали проходу крови в организме Уткина. Mash уточняет, что комментатор в последние годы жизни страдал от серьезного заболевания сердечно-сосудистой системы, а в октябре 2023 ему диагностировали атеросклероз. По данным канала, вес комментатора превысил отметку в 200 кг, врачи настоятельно советовали ему похудеть. По мнению авторов, заболевания сердечно-сосудистой системы стали следствием ожирения: у журналиста наблюдалось повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.
Телеведущая Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале, что друзья подтвердили ей смерть Василия Уткина. Она призналась, что ей сложно поверить в его уход из жизни.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Певец Владимир Пресняков (слева) и спортивный комментатор Василий Уткин (справа) в московском магазине спортивных товаров «Команда», 2000 год
Фото: Игорь Кубединов/ИТАР-ТАСС
Спортивный комментатор Василий Уткин после пресс-конференции, посвященной выходу картины режиссера Олега Фомина «День выборов», 2007 год
Фото: Григорий Сысоев/ИТАР-ТАСС
Василий Уткин в роли кандидата Игоря Владимировича в спектакле «День выборов» по пьесе Леонида Бараца, 2004 год
Фото: Nataliya Kondratenko/Russian Look/Global Look Press
Прощальный матч Андрея Тихонова. Андрей Тихонов с сыновьями и Василий Уткин, 2011 год