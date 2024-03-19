Стали известны подробности смерти Василия Уткина Предварительной причиной смерти Уткина стала тромбоэмболия легочной артерии

Фото: Alexander Wilf/Russian Look/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщает, что предварительной причиной смерти Василия Уткина стала тромбоэмболия легочной артерии. Как пишет Baza, журналиста экстренно доставили в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова в Москве, но спасти не смогли.

По данным Baza, Уткина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких cразу после госпитализации. Канал сообщает, что реанимационные действия длились 16 минут: сперва медикам удалось привести журналиста в чувство, но вскоре он вновь потерял сознание и скончался от остановки кровообращения. Авторы канала утверждают, что смерть наступила 19 марта в 16:01, точную причину установят после вскрытия тела.

По предварительной информации, остановка кровообращения произошла из-за тромбов, которые мешали проходу крови в организме Уткина. Mash уточняет, что комментатор в последние годы жизни страдал от серьезного заболевания сердечно-сосудистой системы, а в октябре 2023 ему диагностировали атеросклероз. По данным канала, вес комментатора превысил отметку в 200 кг, врачи настоятельно советовали ему похудеть. По мнению авторов, заболевания сердечно-сосудистой системы стали следствием ожирения: у журналиста наблюдалось повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.

Телеведущая Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале, что друзья подтвердили ей смерть Василия Уткина. Она призналась, что ей сложно поверить в его уход из жизни.