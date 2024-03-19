Telegram-канал Mash сообщает, что предварительной причиной смерти Василия Уткина стала тромбоэмболия легочной артерии. Как пишет Baza, журналиста экстренно доставили в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова в Москве, но спасти не смогли.

По данным Baza, Уткина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких cразу после госпитализации. Канал сообщает, что реанимационные действия длились 16 минут: сперва медикам удалось привести журналиста в чувство, но вскоре он вновь потерял сознание и скончался от остановки кровообращения. Авторы канала утверждают, что смерть наступила 19 марта в 16:01, точную причину установят после вскрытия тела.

По предварительной информации, остановка кровообращения произошла из-за тромбов, которые мешали проходу крови в организме Уткина. Mash уточняет, что комментатор в последние годы жизни страдал от серьезного заболевания сердечно-сосудистой системы, а в октябре 2023 ему диагностировали атеросклероз. По данным канала, вес комментатора превысил отметку в 200 кг, врачи настоятельно советовали ему похудеть. По мнению авторов, заболевания сердечно-сосудистой системы стали следствием ожирения: у журналиста наблюдалось повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.

Телеведущая Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале, что друзья подтвердили ей смерть Василия Уткина. Она призналась, что ей сложно поверить в его уход из жизни.

Василий Уткин - спортивный обозреватель телекомпании НТВ, 1995 год

Фото: Виктор Борисов/ИТАР-ТАСС

Василий Уткин - спортивный обозреватель телекомпании НТВ, 1995 год

Певец Владимир Пресняков (слева) и спортивный комментатор Василий Уткин (справа) в московском магазине спортивных товаров «Команда», 2000 год

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Певец Владимир Пресняков (слева) и спортивный комментатор Василий Уткин (справа) в московском магазине спортивных товаров «Команда», 2000 год

Василий Уткин в 2003 году

Фото: Russian Look/Global Look Press/Global Look Press

Василий Уткин в 2003 году

Василий Уткин, 2005 год

Фото: Сергей Виноградов/ИТАР-ТАСС

Василий Уткин, 2005 год

Спортивный комментатор Василий Уткин после пресс-конференции, посвященной выходу картины режиссера Олега Фомина «День выборов», 2007 год

Фото: Игорь Кубединов/ИТАР-ТАСС

Спортивный комментатор Василий Уткин после пресс-конференции, посвященной выходу картины режиссера Олега Фомина «День выборов», 2007 год

Василий Уткин в роли кандидата Игоря Владимировича в спектакле «День выборов» по пьесе Леонида Бараца, 2004 год

Фото: Григорий Сысоев/ИТАР-ТАСС

Василий Уткин в роли кандидата Игоря Владимировича в спектакле «День выборов» по пьесе Леонида Бараца, 2004 год

Василий Уткин в 2009 году

Фото: Alexander Wilf/Russian Look/Global Look Press

Василий Уткин в 2009 году

Прощальный матч Андрея Тихонова. Андрей Тихонов с сыновьями и Василий Уткин, 2011 год

Фото: Nataliya Kondratenko/Russian Look/Global Look Press

Прощальный матч Андрея Тихонова. Андрей Тихонов с сыновьями и Василий Уткин, 2011 год

Василий Уткин, 2016 год

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Василий Уткин, 2016 год

Василий Уткин, 2019 год

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Василий Уткин, 2019 год

Василий Уткин, 2022 год

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Василий Уткин, 2022 год