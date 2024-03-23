Что в ходе допроса рассказал главарь террористов, атаковавших «Крокус»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из предполагаемых террористов, который принимал участие в расстрел людей в «Крокус Сити Холле», заявил, что он около месяца проживал в хостеле в Дмитровском районе Московской области. Что еще он рассказал во время допроса?

Что рассказал подозреваемый

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала кадры очередного допроса подозреваемых, которые могут быть причастны к теракту в «Крокусе». По ее словам, в кадре запечатлен глава банды террористов.

В ходе допроса он рассказал, что проживал в хостеле и планировал начать работать в такси, поскольку долгое время был безработным.

«Проживал в хостеле в Дмитровском районе Московской области вместе с Мухаммадом (еще один подозреваемый. — NEWS.ru) около месяца», — сказал он.

Также он пояснил, что в Telegram познакомился с неким Абдулло, который купил легковой автомобиль у своих родственников, чтобы они могли работать в такси. По словам подозреваемого, с этим мужчиной он был знаком всего около 10–12 дней. Подробности атаки на «Крокус» предполагаемый боевик на камеру не раскрыл.

По данным Telegram-канала SHOT, террористы жили в апарт-отеле «Окружной», где стоимость проживания в сутки составляет около 3000 рублей.

«Террористы из Таджикистана жили на севере Москвы — в апарт-отеле „Окружной“, недалеко от метро. Сутки там стоят около 3 тысяч рублей», — сообщает SHOT.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В чем признался другой подозреваемый в теракте

Задержанный мужчина рассказал во время допроса, что он пошел убивать людей в «Крокусе» за 500 тысяч рублей, которые ему должен был заплатить якобы помощник проповедника, с которым он познакомился месяц назад в Telegram.

«Застрелил людей за деньги. Деньги еще не получил, половину получил только на карту», — пояснил он.

Также предполагаемый террорист объяснил, что он вернулся из Турции около месяца назад из-за проблем с документами. В Telegram он «учился и слушал проповедника», помощник которого дал ему приказал убить людей — «всех без разбора».

Где террористы могли взять оружие

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru заявил, что террористы могли переделать охолощенный АК-47 в боевой, а карабин «Сайга» может приобрести почти любой мужчина, достигший 18-летнего возраста, без уголовного преследования в прошлом и прошедший необходимую медицинскую комиссию.

«Карабин „Сайга“ не такое редкое оружие. Предположу, что достаточно быть 18-летним, без наркозависимости и уголовного преследования в прошлом, пройти медкомиссию и приобрести карабин. Что касается АК-47. Одно время из него делали выхолощенное оружие, просверливая отверстия в корпусе, чтобы он не стрелял автоматически, продавали в 90-х как охотничье. При умелых руках его можно обратно переделать под боевой», — предположил эксперт.

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