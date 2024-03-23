Военэксперт раскрыл, откуда у террористов из «Крокуса» автоматы и карабины Военэксперт Матвийчук: террористы могли переделать холостой АК-47 в боевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что террористы, совершившие нападение в «Крокус Сити Холле», переделали охолощенный АК-47 в боевой. По его словам, найденный на месте трагедии карабин «Сайга» доступен всем совершеннолетним россиянам, прошедшим медкомиссию.

Карабин «Сайга» не такое редкое оружие. Предположу, что достаточно быть 18-летним, без наркозависимости и уголовного преследования в прошлом, пройти медкомиссию и приобрести карабин. Что касается АК-47. Одно время из него делали выхолощенное оружие, просверливая отверстия в корпусе, чтобы он не стрелял автоматически, продавали в 90-х как охотничье. При умелых руках его можно обратно переделать под боевой, — считает Матвийчук.

Накануне в Сети опубликовали видео с места трагедии, а также фото из автомобиля, на котором, предположительно, пытались скрыться подозреваемые. В первом случае на кадрах, вероятно, виден карабин «Сайга», во втором — АК-47.

До этого МЧС России обнародовало поименный список госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле». Перечень был составлен на основе данных Минздрава, в него попали 107 человек. Согласно официальным данным, в результате теракта погибли трое детей, в больницы были доставлены пятеро несовершеннолетних граждан.

Также сообщалось, что экстренные службы обнаруживают новые тела погибших при разборе завалов в «Крокус Сити Холле». В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что число жертв теракта на данный момент составляет 115 человек.