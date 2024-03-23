Магнитные бури сегодня, 23 марта: что завтра, кому может быть плохо

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 23 марта, на Земле наблюдается магнитная буря уровня G1, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных колебаний завтра, что за вспышки на Солнце?

Что известно о магнитных бурях 23 и 24 марта

По данным ученых, буря сегодня будет продолжаться всего несколько часов, а потом ее уровень спадет.

«Буря не ожидается продолжительной (не более 3–6 часов). В пике, предварительно, может увеличиться до G2. Вероятности полярных сияний, если до конца дня не произойдет новых геомагнитных событий, отсутствуют», — заявляют специалисты ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Отмечается, что геомагнитные возмущения вызваны нестабильным состоянием солнечного ветра и увеличением солнечной активности.

«Источником возмущений является нестабильное состояние солнечного ветра в сочетании в общим увеличением солнечной активности, начавшимся три дня назад», — рассказали эксперты.

По данным портала my-calend, завтра в течение дня ожидается сильная магнитная буря.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 24 марта. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появится сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — говорится в публикации сервиса.

Что за крупная вспышка была на Солнце

Крупная вспышка произошла на Солнце минувшей ночью, существует риск возникновения магнитных бурь на Земле, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«По предварительным данным, взрыв на Солнце произошел точно на линии Солнце — Земля, то есть в области максимального воздействия на Землю, и сопровождается крупным выбросом плазменных масс по направлению к Земле. Вспышке присвоен балл X1.1. Поступают противоречивые данные о точном месте события. Есть признаки, что на Солнце произошел не один, а два одновременных взрыва, в областях, разнесенных друг от друга на расстояние около полумиллиона километров», — уточнили специалисты ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Отмечается, что в течение суток, после поступления новых данных со средств наблюдения, будут выданы уточнения по силе, месту и ожидаемой степени воздействия события на Землю.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Что нельзя делать во время магнитной бури

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко советует временно воздержаться от физических и умственных нагрузок и рекомендует больше времени проводить на свежем воздухе. Специалист отметила, что чувствительнее всего магнитные бури воспринимают гипертоники и гипотоники.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее семи — девяти часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — заявила медик.

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru объяснил, что каждому человеку следует в период геомагнитных колебаний следить за своим давлением и необходимо отказаться от сильных физических нагрузок.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — сказал специалист.

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