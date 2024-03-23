Появилось видео с предполагаемым главарем атаковавших «Крокус» террористов Симоньян показала видео допроса предполагаемого лидера террористов из «Крокуса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале видео допроса предполагаемого главаря террористов, совершивших атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Сотрудники правоохранительных органов общались с подозреваемым через переводчика.

Задержанный рассказал, что проживал в хостеле в Дмитровском районе Московской области. По его словам, 10-12 дней назад он познакомился в Telegram с неким Абдулло. Мужчина утверждает, что впоследствии они встретились и купили вместе машину, чтобы зарабатывать на такси. Подробности стрельбы в кадре он не раскрыл.

Telegram-канал WarGonzo ранее опубликовал кадры задержания подозреваемых в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Отмечается, что в операции участвовали бойцы ЦСН ФСБ, подразделения «Ахмат» и военнослужащие Ленинградского военного округа.

Telegram-канал «112» со ссылкой на свои источники сообщил, что все предполагаемые террористы, задержанные по подозрению в атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», являются гражданами РФ. По данным канала, они приехали из ближнего зарубежья, но получили российские паспорта.