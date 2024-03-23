Раскрыто гражданство предполагаемых террористов, атаковавших «Крокус» «112»: все задержанные по делу о теракте в «Крокусе» являются гражданами России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» со ссылкой на свои источники сообщает, что все предполагаемые террористы, задержанные по подозрению в атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, являются гражданами РФ. По данным канала, они приехали из ближнего зарубежья, но успели получить российские паспорта.

Как пишет «112», сейчас контролирующие органы проверяют законность выдачи российского гражданства подозреваемым. Всего в атаке участвовало четыре человека, они задержаны, ранее доложил глава ФСБ Александр Бортников президенту России Владимиру Путину. Всего по подозрению в причастности к атаке задержаны 11 человек.

Тем временем МИД Таджикистана опроверг сообщения о причастности к теракту трех граждан республики, которые ранее распространились в СМИ и Telegram-каналах. Там заявили, что двое из них сейчас находятся в Таджикистане, а третий работает таксистом в Самарской области. Информацию о четвертом гражданине в ведомстве не предоставили.

В Сети опубликовали кадры задержания подозреваемых в теракте. Отмечается, что в операции участвовали спецназ ЦСН, ФСБ, «Ахмат» и военнослужащие Ленинградского военного округа. В ролике видно, как одного из предполагаемых террористов сначала заламывают, после этого сажают в служебное авто. Другого силовики удерживают за волосы, пока он дает о себе информацию.