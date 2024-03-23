Королевская семья Британии: последние новости 23 марта, Карл III, Миддлтон

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карл III

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что у нее было обнаружено онкологическое заболевание, а королева Камилла прокомментировала состояние короля Великобритании Карла III. Какие известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 23 марта?

Что известно о заболевании Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон накануне сообщила, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. Она назвала диагноз «огромным шоком» и призналась, что проходит курс химиотерапии. Супруга принца Уильяма также попросила общественность дать ей и ее семье право на личную жизнь.

«Операция прошла успешно, однако после нее анализы показали наличие рака. Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения», — заявила Миддлтон.

После того как принцесса Уэльская огласила свой диагноз, король Великобритании Карл III выступил с заявлением, в котором сообщил, что гордится Кейт Миддлтон.

«Король Карл III очень гордится Кейт и ее мужеством, с которым она выступила», — отметили представители Букингемского дворца.

Что известно о состоянии Карла III

В начале февраля в Букингемском дворце сообщили, что у короля Великобритании обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты. Однако не уточнялось, о какой именно форме рака и о какой стадии идет речь. Монарх отложил свои публичные обязанности, но продолжил исполнять государственные и работать с документами.

После сообщений о якобы смерти Карла III, которые появились в российских СМИ 18 марта, канцелярия короля опровергла слухи, а на следующий день он провел встречу с ветеранами Корейской войны.

Подробностями состояния здоровья Карла III также поделилась королева-консорт Британии Камилла. Во время визита в столицу Северной Ирландии Белфаст она рассказала, что супруг «чувствует себя очень хорошо», передает Sky News.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Королева Камилла

Также состояние монарха прокомментировала его племянница, принцесса Евгения. Во время посещения одного из благотворительных мероприятий, приуроченных к предстоящей католической Пасхе. Журналисты спросили у нее о здоровье короля на фоне лечения, которое он проходит.

«Спасибо за вопрос. У него все хорошо», — ответила Евгения.

Что известно о планах принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Британию

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в 2020 году сложили с себя обязанности полноправных членов королевской семьи и переехали в США. Источник, близкий к герцогу Сассекскому, сообщает, что принц Гарри сейчас стремится вернуться на родину, пишет портал boda. Его мотивы частично обусловлены желанием поддержать свою семью в трудный период, включая борьбу короля Карла III с личными и семейными вызовами. Согласно данным источника, Гарри извинился перед братом принцем Уильямом за причиненные ранее неприятности, что улучшило их отношения.

Эксперт по связям с общественностью Рене Смит считает, что Меган Маркл при возвращении в Великобританию должна сосредоточиться на благотворительности и публичных «реверансах» королевской семье. По ее словам, герцогине Сассекской ради благосклонности публики в общей сложности нужно сделать несколько вещей, в том числе публично примириться с родней мужа и быть открытой по поводу причин своего приезда в Лондон.

«Участие в благотворительной деятельности или инициативах, которые находят отклик у британской общественности, может подчеркнуть ее стремление к положительному воздействию, потенциально смягчая общественное мнение», — пояснила Смит.

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