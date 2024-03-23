Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что у нее было обнаружено онкологическое заболевание, а королева Камилла прокомментировала состояние короля Великобритании Карла III. Какие известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 23 марта?
Что известно о заболевании Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон накануне сообщила, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. Она назвала диагноз «огромным шоком» и призналась, что проходит курс химиотерапии. Супруга принца Уильяма также попросила общественность дать ей и ее семье право на личную жизнь.
«Операция прошла успешно, однако после нее анализы показали наличие рака. Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения», — заявила Миддлтон.
После того как принцесса Уэльская огласила свой диагноз, король Великобритании Карл III выступил с заявлением, в котором сообщил, что гордится Кейт Миддлтон.
«Король Карл III очень гордится Кейт и ее мужеством, с которым она выступила», — отметили представители Букингемского дворца.
Что известно о состоянии Карла III
В начале февраля в Букингемском дворце сообщили, что у короля Великобритании обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты. Однако не уточнялось, о какой именно форме рака и о какой стадии идет речь. Монарх отложил свои публичные обязанности, но продолжил исполнять государственные и работать с документами.
После сообщений о якобы смерти Карла III, которые появились в российских СМИ 18 марта, канцелярия короля опровергла слухи, а на следующий день он провел встречу с ветеранами Корейской войны.
Подробностями состояния здоровья Карла III также поделилась королева-консорт Британии Камилла. Во время визита в столицу Северной Ирландии Белфаст она рассказала, что супруг «чувствует себя очень хорошо», передает Sky News.
Также состояние монарха прокомментировала его племянница, принцесса Евгения. Во время посещения одного из благотворительных мероприятий, приуроченных к предстоящей католической Пасхе. Журналисты спросили у нее о здоровье короля на фоне лечения, которое он проходит.
«Спасибо за вопрос. У него все хорошо», — ответила Евгения.
Что известно о планах принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Британию
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в 2020 году сложили с себя обязанности полноправных членов королевской семьи и переехали в США. Источник, близкий к герцогу Сассекскому, сообщает, что принц Гарри сейчас стремится вернуться на родину, пишет портал boda. Его мотивы частично обусловлены желанием поддержать свою семью в трудный период, включая борьбу короля Карла III с личными и семейными вызовами. Согласно данным источника, Гарри извинился перед братом принцем Уильямом за причиненные ранее неприятности, что улучшило их отношения.
Эксперт по связям с общественностью Рене Смит считает, что Меган Маркл при возвращении в Великобританию должна сосредоточиться на благотворительности и публичных «реверансах» королевской семье. По ее словам, герцогине Сассекской ради благосклонности публики в общей сложности нужно сделать несколько вещей, в том числе публично примириться с родней мужа и быть открытой по поводу причин своего приезда в Лондон.
«Участие в благотворительной деятельности или инициативах, которые находят отклик у британской общественности, может подчеркнуть ее стремление к положительному воздействию, потенциально смягчая общественное мнение», — пояснила Смит.
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