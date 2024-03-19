Карл III появился на публике после слухов о смерти Букингемский дворец распространил фото Карла III на фоне слухов о его смерти

Букингемский дворец опубликовал на своей официальной странице в Twitter (X) фото короля Великобритании Карла III, которое, как утверждается, было снято этим утром во время его встречи с ветеранами Корейской войны. Пресс-служба королевской семьи распространила снимок на фоне слухов о смерти монарха.

Сегодня утром король встретился с ветеранами Корейской войны в Букингемском дворце, чтобы отметить 70-летие со дня подписания перемирия, положившего конец конфликту, — говорится в сообщении.

Букингемский дворец напомнил, что в Корейской войне, которая продолжалась с 1950-го по 1953 год, приняли участие 60 тысяч британских военнослужащих, потери превысили 1 тысячу человек.

Позже сегодня королевская принцесса (Кейт Миддлтон, — NEWS.ru) и герцогиня Эдинбургская (София Хелен Рис-Джонс, — NEWS.ru) проведут во дворце прием от имени Его Величества в ознаменование годовщины «забытой войны», — сообщило представительство монаршей семьи.

Слухи о возможной смерти Карла III стали распространяться в СМИ и Telegram-каналах днем 18 марта. В качестве доказательства к сообщению было прикреплено сгенерированное нейросетью фото, на котором от лица Букингемского дворца сообщается о кончине 75-летнего монарха. При этом никаких данных о смерти короля ни одно британское СМИ не давало. Это сообщение опровергли спустя считаные минуты.

Британская газета Daily Express ранее писала, что в стране разработан план «Менайский мост», в котором прописан порядок действий после смерти короля. Согласно документу, первым о кончине монарха узнает премьер-министр Великобритании. После этого соответствующее объявление сделают в эфире телеканала BBC. Затем будет провозглашен новый король Великобритании — старший сын Карла III принц Уильям. Его жена Кейт Миддлтон станет королевой-консортом.