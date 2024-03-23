Карл III выступил с заявлением про Кейт Миддлтон Карл III заявил, что гордится объявившей о раке Кейт Миддлтон

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Кейт Миддлтон

Король Великобритании Карл III гордится принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, которая сообщила о заболевании раком, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя Букингемского дворца. Монарх отметил мужество, с которым она выступила.

Король Карл III очень гордится Кейт и ее мужеством, с которым она выступила, — подчеркнул собеседник издания.

Ранее Кейт Миддлтон рассказала, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. Принцесса назвала диагноз «огромным шоком» и призналась, что проходит курс химиотерапии. Супруга принца Уильяма упомянула, что ей становится легче с каждым днем. Кроме того, Миддлтон попросила общественность дать ей и ее семье право на личную жизнь.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл уже передали Миддлтон слова поддержки. В обращении пара выразила надежду, что принцесса Уэльская поправится. При этом в местных СМИ написали, что принц Уэльский, тяжело переживший в юном возрасте смерть матери, принцессы Дианы, опасается родового проклятия.

До этого стало известно, что принцесса восстанавливается после операции на брюшной полости и параллельно занимается развитием проекта Центра раннего детства Королевского фонда (RFCEC) Shaping Us, который запустила в январе 2023 года. Уточнялось, что Кейт уже выздоравливает, а пока что работает дистанционно.