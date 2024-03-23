Террористы из «Крокуса»: сколько их, кто заказчик, зачем напали на людей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел теракт, в результате которого погибли не менее 133 человек. Что известно о террористах, совершивших преступление, кто мог быть их заказчиком?

Что известно о террористах

В Брянской области задержаны все четверо предполагаемых террористов, которые устроили стрельбу в «Крокусе».

Один из задержанных во время допроса сообщил, что за участие в расстреле людей ему должны были заплатить 500 тысяч рублей, однако он успел получить только половину суммы.

«Застрелил людей за деньги. Деньги еще не получил, половину получил только на карту», — сказал предполагаемый террорист.

По его словам, в Россию он прилетел 4 марта из Турции, а приказ о расстреле людей ему якобы отдал один из помощников «проповедника» в Telegram-чате, который также и достал им оружие. Мужчина утверждает, что к теракту готовился около месяца, однако конкретных имен людей, кого необходимо было убить, ему не называли — расстреливать нужно было всех подряд.

Еще один задержанный, который, по словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, был главарем предполагаемых террористов, в ходе допроса сообщил, что проживал в хостеле и планировал начать работать в такси. Он пояснил, что в Telegram познакомился с неким Абдулло, который купил легковой автомобиль у своих родственников, чтобы они могли работать в такси. С этим мужчиной задержанный был знаком около 10–12 дней.

По информации Telegram-канала SHOT, террористы жили в апарт-отеле «Окружной», вели себя спокойно и были приветливы с персоналом.

«Террористы из Таджикистана жили на севере Москвы — в апарт-отеле „Окружной“, недалеко от метро. Сутки там стоят около трех тысяч рублей», — сообщил SHOT.

Другой задержанный в начале допроса отказывался отвечать на вопросы правоохранителей, ссылаясь на то, что плохо понимает русский язык. Однако позже он сообщил, что его зовут Раджап. Назвать полную дату рождения задержанный не смог, но заявил, что ему 30 лет. Также он признался, что оружие было сброшено по пути в Брянскую область.

«Где-то на дорогу, мои друзья выкинули, их спроси», — сказал задержанный.

СМИ также показали допрос в больнице четвертого предполагаемого боевика - 19-летнего Мухаммадсобира. Однако он не смог ничего сказать на русском языке, пришлось воспользоваться услугами переводчика.

Фото: t.me/sledcom_press

Кто мог быть заказчиком теракта

Журналист Андрей Медведев заявил, что за терактом стоят британские спецслужбы, которые уже раскачивали ситуацию в разных странах мира.

«В целом понятно, почему украинский ГУР и западные спецслужбы, прежде всего MI6, выбрали для исполнения чудовищного теракта в Москве именно что мигрантов. Я уверенно пишу про британцев по двум причинам. Почерк характерный уж очень и, кроме того, именно MI6 покровительствует украинскому ГУР. Можно считать, что ГУР — это региональный филиал. Британцы, в силу большого колониального прошлого, весьма серьезные профи в сфере разжигания межнациональных конфликтов. Индия — Пакистан, Пакистан — Афганистан, Иран — Ирак, война греков и турок на Кипре. Все эти конфликты — суть британские проекты. Да, собственно, Лоуренс Аравийский, война саудов против турок. Мусульмане против мусульман. Ну или наша революция 1917 года, которую готовили в том числе британцы. Русские против русских. Ну а украинские спецслужбы активно работают с исламскими радикалами полтора десятка лет. Я к тому, что навык работы в мусульманской среде у врага есть. И все же, почему именно мигранты?» — отметил он.

Медведев считает, что сейчас начнется вторая часть террористической атаки — информационная.

«Через всякие ТГ-каналы, через соцсети наш враг начнет качать тему, что, дескать, государство российское с миграционными процессами не справляется и потому вставайте, товарищи, идите что-нибудь громите. Их и подобрали таких, едва говорящих по-русски, специально. И тут важно одно от другого отделить. То, что у нас есть явные проблемы с миграционной политикой, это факт. Вероятный главарь террористов русского не знает. Как он разрешения на работу получал в России? Остальные тоже едва-едва изъясняются. Но тут вопрос только ли к ним? Или еще к тем, кто им эти разрешения и прочие документы выправлял? Давайте не будем путать плоское и холодное. Наши вопросы к миграционной политике — это одна история. А вот то, что пытаются качнуть сейчас враги — „бей не наших“, это совсем другое», — добавил журналист.

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