«Главарь даже русского не знает». Кто и как мог заказать теракт в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские военкоры, эксперты и журналисты в Telegram-каналах продолжают обсуждать теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Какие они сделали новые предположения о трагедии, которая унесла жизни как минимум 140 человек?

Виноваты британцы и мигранты?

Журналист Андрей Медведев считает, что за терактом стоят британские спецслужбы, которые уже раскачивали ситуацию в разных странах мира.

«В целом понятно, почему украинский ГУР и западные спецслужбы, прежде всего MI6, выбрали для исполнения чудовищного теракта в Москве именно что мигрантов. Я уверенно пишу про британцев по двум причинам. Почерк характерный уж очень и, кроме того, именно MI6 покровительствует украинскому ГУР. Можно считать, что ГУР — это региональный филиал.

Британцы, в силу большого колониального прошлого, весьма серьезные профи в сфере разжигания межнациональных конфликтов. Индия — Пакистан, Пакистан — Афганистан, Иран — Ирак, война греков и турок на Кипре. Все эти конфликты — суть британские проекты. Да, собственно, Лоуренс Аравийский, война саудов против турок. Мусульмане против мусульман. Ну или наша революция 1917 года, которую готовили в том числе британцы. Русские против русских.

Ну а украинские спецслужбы активно работают с исламскими радикалами полтора десятка лет. Я к тому, что навык работы в мусульманской среде у врага есть. И все же, почему именно мигранты?» — пишет журналист.

По мнению Медведева, сейчас начнется вторая часть этой террористической атаки — информационная.

«Через всякие ТГ-каналы, через соцсети наш враг начнет качать тему, что, дескать, государство российское с миграционными процессами не справляется и потому вставайте, товарищи, идите что-нибудь громите. Их и подобрали таких, едва говорящих по-русски, специально. И тут важно одно от другого отделить.

То, что у нас есть явные проблемы с миграционной политикой, это факт. Вероятный главарь террористов русского не знает. Как он разрешения на работу получал в России? Остальные тоже едва-едва изъясняются. Но тут вопрос только ли к ним? Или еще к тем, кто им эти разрешения и прочие документы выправлял?

Давайте не будем путать плоское и холодное. Наши вопросы к миграционной политике — это одна история. А вот то, что пытаются качнуть сейчас враги — „бей не наших“, это совсем другое. Поэтому выводы в целом простые. Террористов надо уничтожать, не вникая, какой там они национальности. С миграционной политикой жестко разбираться. Чтобы сократить пространство для вербовки. Хотя понятно, что процесс наведения порядка будет долгий», — добавил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военкор Александр Коц согласен, что противники России используют тему мигрантов для раскачивания ситуации в стране.

«Случилось то, о чем я писал на протяжении последних лет 15. Всякий раз, выезжая в командировки по русским городам, в которых случались социальные взрывы на почве межнациональных трений, я предупреждал, что это — мина замедленного действия, которая рано или поздно рванет. Нам не страшна „цветная революция“. Но пример европейского мультикультурализма показал, что слабая миграционная политика чревата большими потрясениями.

Практически бесконтрольный на протяжении многих лет миграционный поток в России и отсутствие работы по ассимиляции приезжих уже привели к созданию гетто, национальной инфраструктуры (от парикмахерских и стоматологий для своих до подпольных мечетей и ММА-клубов) и закрытых субкультурных и сетевых движений. Все это существует в параллельных юридической, финансовой и правовой действительностях. Но систематически этот мир пересекается с нашим.

Сначала у нас появился среднеазиатский исламский экстремизм. Спецслужбы регулярно предотвращали теракты, которые готовили приезжие из южных республик, ликвидировали ячейки ваххабитов. Потом нарисовалась „культура“ абу-бандитов, которые, выходя из подвальных спортзалов, задирают коренных жителей на улицах. При этом надо понимать, что миграционная среда очень организованна и очень оперативно встает на защиту своих. И встает массово», — отметил журналист.

Коц обратил внимание, что именно по этой причине украинские спецслужбы пытаются нанести урон России через тему мигрантов.

«Помните эти марши мигрантов в Москве после рейдов силовиков в Котельниках? Или марш в Одинцово? Все это инициировалось противником через Telegram-каналы. В Киеве знают наши болевые точки и умело играют на натянутых в обществе нервах. Создание агентуры в этой среде было лишь вопросом времени.

Самое страшное в этой истории — это новый уровень мотивации. Религиозная подоплека там наверняка присутствует, что-то украинские спецы-психологи им в мозг явно положили. Но это были не идейные террористы, которые предпочли бы погибнуть в бою со спецназом. Это алчные селюки, которым с помощью простых и понятных тезисов и не очень длинного рубля объяснили, как они заживут после убийства», — продолжил военкор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коц подчеркнул, что террористические акты в России совершают не только мигранты.

«У нас такого внушаемого и управляемого материала и своего хватает. Релейные шкафы и военкоматы и вовсе поджигают такие же славяне, как мы с вами. Дарья Трепова — тоже яркий пример. Но проблема приезжих — в их существовании в серой, плохо контролируемой зоне. И тут, конечно, одним распоряжением за день проблему не решить. Нужна системная работа по выведению трудовой миграции из серой зоны. На благо законопослушных и трудолюбивых мигрантов.

Противник показал свои новые возможности, и надо исходить из этих новых реалий. Без жесткого порядка в миграционной политике с нулевой толерантностью к всевозможным диаспорам никто не сможет гарантировать, что не будет повторений. Национальность тут не важна. Важны условия, при которых в закрытой среде вырастает такое», — добавил военкор.

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