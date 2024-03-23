Террористы сбили восьмилетнего ребенка при бегстве из «Крокуса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что террористы сбили восьмилетнего мальчика, когда отъезжали от территории «Крокус Сити Холла». По словам матери ребенка, сделали они это специально. Машина марки Renault на высокой скорости сорвалась с места, и водитель специально вильнул в сторону школьника, проезжая мимо.

Как пишут авторы канала, мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии. До этого мать с ребенком успели выбежать из здания концертного зала, когда там начались стрельба и пожар.

Число погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области достигло 133 человек, сообщал Следственный комитет России. По данным ведомства, спасатели продолжают поисковые работы на месте трагедии. Всего пламенем уничтожено порядка 500 кв. м здания.

В настоящее время известны имена 41 погибшего при теракте. Поименный список жертв опубликовало Министерство здравоохранения Московской области. В перечне значатся 21 мужчина и 20 женщин. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предупреждал, что после разбора завалов число пострадавших значительно вырастет.